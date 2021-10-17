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أخطرت عدد من مصانع انتاج الحديد اليوم الوكلاء والموزعين، عن زيادة أسعار بيع حديد التسليح في الأسواق، على خلفية زيادة أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة في البورصات العالمية.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، ان متوسط زيادات أسعار بيع حديد التسليح يتراوح ما بين 800-900 جنيه في الطن، ليصل متوسط سعر بيع الحديد اليوم تسليم أرض المصنع 15 ألف و250 جنيه للطن، شاملا الضريبة، مقابل 14.30 الف جنيه أمس، متوقعاً ان يصل سعر البيع للمستهلك في بعض المناطق إلى 15.600 ألف جنيه للطن.

وأوضح في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم»، أن مصنع بشاي رفع سعر بيع طن حديد التسليح اليوم إلى 15.299 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع بزيادة 800 جنيه، كما رفع مصنع الجارحي سعر البيع ليسجل 15.250 جنيه للطن شامل الضريبة تسليم أرض المصنع، بزيادة تبلغ نحو 750 جنيه في الطن.

وأضاف ان مصنع حديد المصريين رفع سعر البيع أيضا ليسجل سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع نحو 15.300 جنيه، كما بلغ سعر بيع حديد مصنع الجيوشي للصلب 15 ألف جنيه للطن شامل الضريبة.

وقال ان حديد عز أكبر منتج للصلب، لم يعلن حتي الان عن أسعار البيع الجديدة خلال شهر أكتوبر، مشيراً إلى ان اغلب المصانع الأخرى في طريقها للإعلان عن الأسعار بالزيادات الجديدة.

وشهدت أسعار خامات تصنيع الحديد زيادات متتالية خلال الأيام الأخيرة في ظل حالة التضخم والزيادات التي تشهدها كافة السلع والمعادن في البورصات العالمية.

ووفقا لنشرة الاتحاد العربي للصلب فقد ارتفع سعر بيع الخردة من 440 دولار للطن بداية أكتوبر إلى 492 دولار للطن أمس، بزيادة 52 دولار في 15 يوما فقط، مقارنة ب 434 دولار للطن في شعر سبتمبر الماضي، كما سجل خام الحديد زيادة تصل إلى 9 دولارات خلال 15 يوما أيضا ليصل متوسط سعر البيع أمس 125 دولار للطن.

وأشارت النشرة إلى ارتفاع سعر البليت بمتوسط 60-70 دولار للطن ليسجل 700 دولار للطن في تعاقدات أمس، وبلغ متوسط سعر بيع حديد التسليح في تركيا أمس 740 دولار للطن مقابل 670 دولار في بداية أكتوبر.