الانتهاء من معاينة 31 متقدمًا لـ«جمعيتى» ضمن «حياة كريمة» بمركزي ببا وناصر

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وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف مسؤولى قطاع التموين باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية، الأحد، إنه تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية لعدد 31متقدم لمشروع جمعيتي «مبادرة حياة كريمة»بمركزي ببا وناصر بالمرحلة الرابعة (أ)و(ب)،و المتقدمين خارج المبادرة بدائرة المحافظة،حيث يجرى حالياً متابعة المتقدمين لسرعة الانتهاء من الإجراءات وعمل المعاينات النهائية، بجانب الاستمرار في تلقي مستندات المقبولين بالمرحلة الرابعة «ج» خارج نطاق المبادرة، والبالغ عددهم 32 متقدماً وجار استقبال باقى الطلبات.

واضاف المحافظ أنه تم سحب6 عينات لمواد غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، بالإضافة إلى تحرير محضر لصاحب إحدى ثلاجات حفظ المواد الغذائية لحيازة سلع منتهية الصلاحية وتم ضبط 30 كجم كبدة مجمدة،ومحضر ضد مركز تعبئة مواد تموينية وضبط 5طن سكر مجهول و1500 عبوة سكر ناقصة الوزن، و3 محاضر ضد بقالين تموينيين لقيامهم بحيازة وبيع سكر تمويني ناقص الوزن وتم التحفظ على 4920 عبوة سكر تمويني،وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

واوضح انه تم تحرير 6 محاضر متنوعة ضد تجار لقيامهم بحيازة وبيع سلع ومواد غذائية وأسمدة مجهولة المصدر دون تقديم فواتير أو الإفراج الجمركي الدال على مصدر تلك السلع، حيث تم ضبط 3 طن زيوت طعام مجهولة المصدر، 2400كجم لحوم مجمدة، و3 طن أعلاف و5 أطنان أسمدة زراعية و200 لتر زيوت سيارات، بخلاف محضر لصاحب إحدى الصيدليات لحيازة وبيع أدوية مهربة وغير مسجلة ومجهولة المصدر، حيث تم ضبط 1300 قرص أدوية والتحفظ عليها وذلك بالتنسيق مع تفتيش الصيدلة بمديرية الصحة.