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نجوم السينما يتسابقون لمشاهدة فيلم «ريش» خلال مهرجان الجونة

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نجوم السينما يتسابقون لمشاهدة فيلم «ريش» خلال مهرجان الجونة نجوم السينما يتسابقون لمشاهدة فيلم «ريش» خلال مهرجان الجونة

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شهد عرض فيلم ريش ضمن المسابقة الرسمية للدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي إقبال جماهيري ضخم، وبحضور فنانين كثر في مقدمتهم محمد فراج،بسنت شوقي، أحمد داوود، علا رشدي، يسرا، مايان السيد،رحمة حسن، كريم قاسم، منة شلبي، إيناس الدغيدي، تامر حبيب، كريم محمود عبدالعزيز، نسرين طافش،انجي كيوان، جمال سليمان، محمد العدل، محمود الليثي، أحمد حاتم، نيقولا معوض، باسل خياط، داليا البحيري، لبلبة، خالد سليم، رانيا يوسف، ناهد السباعي، هالة صدقي،بسمة، سيد رجب،هند عبدالحليم، سلوي محمد على،خالد عبدالجليل، أسماء جلال.

فيلم «ريش» هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، ويقدم قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج، الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة

هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثا عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغير قاس.

يشارك في بطولة فيلم «ريش» كل من دميانة نصار، سامي بسيون، محمد عبدالهادي، فادي مينا، ابوسفين نبيل، نعيم عبدالملك، محمد صدقي، يوستينا سمير، ناصر جلال، عبدالله، سامية.

المخرج عمر الزهيري درس السينما في معهد السينما بالقاهرة، وعمل كمساعد مخرج مع أهم المخرجين المصريين مثل يوسف شاهين ويسري نصر الله، وأخرج فيلمه القصير الأول زفير (2011) وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان دبي السينمائي الدولي.

المصرى اليوم

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