مواعيد انتخابات الغرف الصناعية في اتحاد الصناعات المصرية لدورة 2021-2025

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أعلنت اللجنة القانونية المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات المصرية لدورة عام 2021-2025، عن جدول مواعيد انتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية والتي تبدأ في الأربعاء الثالث من نوفمبر المقبل وتستمر حتي الاحد 28 نوفمبر .

وتجري الانتخابات في 19 غرفة صناعية، حيث تجتمع الجمعية العمومية لكل غرفة لاختيار 12 اسما من بين قوائم المرشحين مقسمة إلى أربعة ممثلين للمنشآت الكبيرة، وأربعة أسماء للمنشآت المتوسطة ومثلهم للمنشآت الصغيرة.

واليكم الجدول الزمني لانتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية لدورة 2021-2025