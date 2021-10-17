مواعيد انتخابات الغرف الصناعية في اتحاد الصناعات المصرية لدورة 2021-2025

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أعلنت اللجنة القانونية المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات المصرية لدورة عام 2021-2025، عن جدول مواعيد انتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية والتي تبدأ في الأربعاء الثالث من نوفمبر المقبل وتستمر حتي الاحد 28 نوفمبر .
وتجري الانتخابات في 19 غرفة صناعية، حيث تجتمع الجمعية العمومية لكل غرفة لاختيار 12 اسما من بين قوائم المرشحين مقسمة إلى أربعة ممثلين للمنشآت الكبيرة، وأربعة أسماء للمنشآت المتوسطة ومثلهم للمنشآت الصغيرة.
واليكم الجدول الزمني لانتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية لدورة 2021-2025
- الملابس الجاهزة الأربعاء 3/11
- التطوير العقاري الأربعاء 3/11
- البترول والتعدين الخميس 4/11
- الحرف اليدوية الخميس 4/11
- الاخشاب ومنتجات الأثاث الاحد 7/11
- الأدوية الاثنين 8/11
- الصناعات النسيجية الثلاثاء 9/11
- تكنولوجيا المعلومات الأربعاء 10/11
- خدمات الرعاية الصحية الخميس 11/11
- الطباعة الاحد 14/11
- السينما الاثنين 15/11
- الحبوب ومنتجاتها 16/11
- الهندسية الأربعاء 17/11
- الدباغة الخميس 18/11
- مواد البناء الاحد 21/11
- صناعات الجلود الاثنين 22/11
- الغذائية الأربعاء 24/11
- المعدنية الخميس 25/11
- الكيماوية الاحد 28 /11