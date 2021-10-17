مساعد وزير الخارجية للشؤون اللاتينية: الدبلوماسية الثقافية عنصرا مهما بالعلاقات الدولية

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قال السفير أشرف منير نائب، مساعد وزير الخارجية للشؤون اللاتينية، إن الدبلوماسية الثقافية تشكل عنصرا مهما من العلاقات الدولية وإحدى محددات القوة الناعمة للدولة.



وأضاف منير خلال لقاء مع ممثلي سفارات الدول الايبروامريكية (إسبانيا والبرتغال ودول أمريكا اللاتينية) للإعداد لانطلاق الأسبوع الثقافي بالإسكندرية الثلاثاء القادم، أن وزير السياحة والآثار ومحافظ الإسكندرية رحبا بفكرة إقامة الأسبوع الثقافي واستغلالها دعائيا وسياحيا للترويج لمدينة الإسكندرية التي تعد إحدى مدن العالم القديم حيث انشئت قبل الميلاد بأكثر من ٣٣٠ عاما.



تجدر الإشارة أن الأسبوع الايبرو امريكي يتضمن عرضا لأفلام سينمائية ومعرضا للصور الفوتوغرافية ومحاضرات بجامعة فاروس.