راحة إجبارية للاعبي المصري البورسعيدي

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استقر التونسي معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، على منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات، غدًا الاثنين، وذلك عقب الوصول إلى القاهر بعد مواجهة سلطات الموارد الأوغندي.

وقرر المدرب التونسي منح اللاعبين راحة، عقب وصول البعثة إلى القاهرة مساء الأحد، لمدة 24 ساعة، خوفًا من تعرضهم للارهاق نتيجة طول رحلة الطيران، بينما سيواصل باقي لاعبي الفريق الغير مقيدين افريقيًا تدريباتهم تحت قيادة سعيد إبراهيم المدرب المساعد.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق البورسعيدي، بعد غدٍ الثلاثاء، الاستعداد لمواجهة سلطات الموارد المائية الأوغندي، المقرر لها السبت المقبل، على ستاد الإسكندرية،ضمن مباريات إياب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، التي أقيمت أمس السبت، في العاصمة الأوغندية كمبالا، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.