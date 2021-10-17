أخبار عاجلة

المدعي العام يباشر التحقيق .. صور واسماء الذين توفوا في حريق مطعم بعمان -
عسير: إحباط تهريب 23 كيلوجراما من الحشيش -
"إمارة المدينة" تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء عن طريق التعاقد -
أبرزها تحطيم صلابة «أولد ترافورد».. 3 أرقام تاريخية جديدة لـ«صلاح» أمام مانشستر يونايتد -
17 فرقة مصرية وأجنبية بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية (صور) -
فى أول أيام الدراسة.. لقاء مفتوح لرئيس الجامعة اليابانبة مع الطلاب -
قوافل جامعة طنطا تساهم فى «حياة كريمة»: فحص 1161 حالة في ببسيون -
المنوفية : مد إعلان طرح 4 قطع أراضى لـ 10 ديسمبر دعماً للاستثمار -
مغنى الراب الأمريكى فاريل ويليامز يروج للآثار في الأقصر -
انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 24-10-2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

راحة إجبارية للاعبي المصري البورسعيدي

Print
راحة إجبارية للاعبي المصري البورسعيدي راحة إجبارية للاعبي المصري البورسعيدي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استقر التونسي معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، على منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات، غدًا الاثنين، وذلك عقب الوصول إلى القاهر بعد مواجهة سلطات الموارد الأوغندي.

وقرر المدرب التونسي منح اللاعبين راحة، عقب وصول البعثة إلى القاهرة مساء الأحد، لمدة 24 ساعة، خوفًا من تعرضهم للارهاق نتيجة طول رحلة الطيران، بينما سيواصل باقي لاعبي الفريق الغير مقيدين افريقيًا تدريباتهم تحت قيادة سعيد إبراهيم المدرب المساعد.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق البورسعيدي، بعد غدٍ الثلاثاء، الاستعداد لمواجهة سلطات الموارد المائية الأوغندي، المقرر لها السبت المقبل، على الإسكندرية،ضمن مباريات إياب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، التي أقيمت أمس السبت، في العاصمة الأوغندية كمبالا، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
منع الزمالك من اللعب علي استاد القاهرة حتي 5 نوفمبر

منع الزمالك من اللعب علي استاد القاهرة حتي 5 نوفمبر

علي درويش: ستاد القاهرة جاهز لاستضافة مباراة القمة ولاستقبال الجماهير

علي درويش: ستاد القاهرة جاهز لاستضافة مباراة القمة ولاستقبال الجماهير

أيمن إسماعيل يستعرض ما تم إنجازه في ملف استاد الأهلي

أيمن إسماعيل يستعرض ما تم إنجازه في ملف استاد الأهلي

كارتيرون يتفقد أرضية ستاد «نيايو الوطني»

كارتيرون يتفقد أرضية ستاد «نيايو الوطني»