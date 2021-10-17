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سجّلت محافظة شمال سيناء، الأحد، 4 حالات إيجابية وحالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم تسجيل 4 حالات إيجابية بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس إلى 648 منذ بداية الجائحة.

وأكد «شوكة» شفاء حالة جديدة لترتفع عدد حالات الشفاء إلى 3453 حالة، مع وجود 255 وفاة، و13 تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات، و42 في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.