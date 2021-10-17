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موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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يلعب فريق أتلتيكو مدريد ضد ليفربول الإنجليزي في قمة مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل فريق العاصمة الإسبانية الجديد.

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وسيتم نقل المباراة تلفزيونيًا عبر شاشة بي إن سبورت 1 بريمير بصوت المعلق خليل البوشي مع وجود فقرات تحليلية تضم نجوم الكرة العالمية.

ويوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة العربية خدمة متابعة مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل لمستجدات الأخبار داخل الملعب.

ويسعى رفاق المدرب الألماني يورجن كلوب إلى تأكيد أحقيتهم بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا حيث يتواجد الريدز في المركز الأول بالعلامة الكاملة 6 نقاط.

كما يعيش الفريق فنرة رائعة محليًا بعدد من الانتصارات المتتالية التي شهدت تسجيل عدد وافر من الأهداف بفضل تألق الدولي المصري محمد صلاح وهو جعل الفريق وصيفًا للدوري الإنجليزي بـ18 نقطة وبفارق نقطة واحد عن تشيلسي المتصدر.

وعلى الجانب الآخر يلعب أتلتيكو مدريد ضد ليفربول متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور وباحثًا عن تعويض فارق النقطتين حيث يتواجد الفريق الإسباني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ومن المتوقع أن يعتمد ليفربول على أليسون بيكر في حراسة المرمى مع وجود الرباعي الدفاعي أرنولد وفان دياك وماتيب وربوتسون مع وجود هندرسون كلاعب ارتكاز.

مباراة ليفربول و أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا - صورة أرشيفية

ويفضل كلوب إشراك الثنائي ملنر وكيتا في وسط الميدان خلف الثلاثي الهجومي المميز لفريق ليفربول محمد صلاح وساديو ماني والبرازيلي فيرمينو.

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وفي المقابل، سيحرس يان أوبلاك عرين أتلتيكو مدريد وأمامه الرباعي (فيليبي – خوسيه ماريا خيمينيز – ماريو هيرموسو).

ومن المنتظر أن يدفع سيموني بثلاثي في وسط ملعب أتلتيكو مدريد (كيران تريبير – توماس ليمار – كوكي) وسيتولى الرباعي (رودريجو دي بول – يانيك كاراسكو – جواو فيليكس – لويس سواريز) المهمة الهجومية.

المصرى اليوم

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