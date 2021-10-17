أخبار عاجلة

3 وفيات إثر حريق مطعم قرب الجامعة الأردنية -
وصول وفود لعدة دول للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر -
بتألق " مبولحي " و بهدف " كيش " .. الاتفاق يزيد من جراح النصر -
رئيسة حكومة تونس تصل الرياض للمشاركة بقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر -
السعودية لـ"هواة اللاسلكي" تستقبل إشارات القمرين التابعين لجامعة فلبينية -
استشاري يحذر: رسالة "الصمغ العربي" لها 7 أعوام ومحتواها تضليل للمرضى -
محلل سياسي: مشاركة السعودية بقمة "إيطاليا" تعكس جهودها لاستقرار الاقتصاد العالمي -
«المصل واللقاح» تحذر من دمج لقاحات كورونا: رد فعل الجهاز المناعي قد يكون عنيفا -
«الزراعة»: التعاون بين «العربية للاستثمار» وشركة «ميفاك» الدولية يساهم في توطين صناعة اللقاحات -
جامعة طنطا: بدء تفعيل منصة الكتاب الإلكتروني الكتاب الإلكتروني لرفع المقررات الدراسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"إنسيلمو" يشارك النصر في التدريبات الجماعية .. وتدريب "استرجاعي" لعناصر الهلال

Print
تحضيرًا لموقعة دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا

شارك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي " إنسيلمو" تدريبات فريقه الجماعية، اليوم الأحد، بعد تماثله للشفاء.

وعلى الصعيد الميداني فتح الأصفر ملف مواجهة نظيره الهلال، في اللقاء المرتقب، الثلاثاء المقبل، في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 (منطقة الغرب)، بتدريب استرجاعي لعناصر الفريق بعد لقاء الوحدة الإماراتي أمس.

في الجانب الآخر بدأ الهلال مساء اليوم تدريباته استعدادًا لمواجهة غريمه التقليدي النصر(آسيويًا).

وأجرى المشاركون بصفة أساسية في لقاء بيرسبوليس الإيراني أمس تدريبات استرجاعية، فيما أجرى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركز في مجمله على الجوانب الفنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بتألق " مبولحي " و بهدف " كيش " .. الاتفاق يزيد من جراح النصر

بتألق " مبولحي " و بهدف " كيش " .. الاتفاق يزيد من جراح النصر

رئيسة حكومة تونس تصل الرياض للمشاركة بقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

رئيسة حكومة تونس تصل الرياض للمشاركة بقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

السعودية لـ"هواة اللاسلكي" تستقبل إشارات القمرين التابعين لجامعة فلبينية

السعودية لـ"هواة اللاسلكي" تستقبل إشارات القمرين التابعين لجامعة فلبينية

استشاري يحذر: رسالة "الصمغ العربي" لها 7 أعوام ومحتواها تضليل للمرضى

استشاري يحذر: رسالة "الصمغ العربي" لها 7 أعوام ومحتواها تضليل للمرضى