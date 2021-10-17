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إصابة شخصين فى انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى ببنى سويف

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إصابة شخصين فى انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى ببنى سويف إصابة شخصين فى انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى ببنى سويف

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أصيب شخصان بإصابات خطيرة، فيما نجا 13 في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى بنى سويف - القاهرة وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج.

وأمر المستشار مصطفى المتناوى المحامى العام لنيابات بنى سويف برفع آثار الحادث وطلب تحريات المباحث عن سبب انقلاب الميكروباص.

كان اللواء طارق مشهور مدير أمن بنى سويف تلقى إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب ميكروباص محمل بـ15 راكبا بالطريق الصحراوى بنى سويف - القاهرة، أمام إحدى الكافيتريات الموجودة بالطريق نتيجة السرعة ونجا 13 راكبا من الحادث، بينما أصيب اثنان بإصابات خطيرة هما أبوالعيون عبدالمنعم 35 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجمال قرني سيد ٥٦ سنة، من المنيا، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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