الخرباوي: الإخوان اتهموني بالجنون لما كنت عايز انتقد «مصطفى مشهور» أحد مفكري الجماعة

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قال المفكر ثروت الخرباوي، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إنه يمكن أن يكون هناك مفكر عرف لدى الجماهير، ولكن هناك أشخاص هي معروفة داخل التنظيم والولاء الفكري يكون لها.

وأضاف الدكتور ثروت الخرباوي، خلال لقائه مع الإعلاميان عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي ببرنامج «المشهد» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن مصطفى مشهور كتب أكثر من 21 كتيب، ويوزع على أعضاء جماعة الإخوان، ويعتبروه المفكر الأعلى.

وتابع: طلب مني في يوم من الأيام أن اقرأ كتيب لـ مصطفى مشهور عندما كنت في الإخوان، وأن ألقي محاضرة لعدد من الإخوان في منطقة من المناطق، وعندما قرأت الكتيب وجدته «كلام فارغ»، فأقترحت عليهم أن اقرأ قراءة نقدية، واتهموني بالجنون ومنهم يوسف القرضاوي ومحمد أحمد الراشد وسعيد حوا ومحمد العرايشي.