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إصابة 3 في انقلاب توك توك بالطريق الزراعى ببني سويف

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إصابة 3 في انقلاب توك توك بالطريق الزراعى ببني سويف إصابة 3 في انقلاب توك توك بالطريق الزراعى ببني سويف

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أصيب 3 ركاب فى انقلاب توك توك بالطريق الزراعى امام قرية باروط التابعة لمركز بنى سويف، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج.

وكان اللواء طارق مشهور مدير امن بنى سويف تلقى اخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير البحث الجنائى، بانقلاب توك توك امام قرية باروط على الطريق الزراعى نتيجة السرعة ، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من خلود ححازى قرني ٢٣ سنة ، مصابة بجروح و كدمات متفرقة، وعزة حجازي قرني ٢٠ سنة، مصابة بجروح و كدمات متفرفه، ومحمد جمعه محمد ٣٠ سنة مصابه كسر بالقدم اليمني وتم نقلهم للمستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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