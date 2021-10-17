«أسقف مغاغة» يزور ضريح خطيب ثورة 1919 في العدوة بالمنيا

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في رسالة تؤكد روح المحبة والسلام بين أبناء محافظة المنيا، قام الأنبا اغاثون، أسقف الأقباط الأرثوذكس بمركزي مغاغة والعدوه، بزيارة لمسجد القاياتي الأثري، وأضرحة عائلة القاياتي، والتي تضم ضريح الشيخ مصطفي عبدالقاياتي، خطيب ثورة 1919، بقرية القايات بمركز العدوه .

ترأس «الأنبا اغاثون» وفد رفيع المستوي ضم القمص برنابة شحاتة، وكيل المطرانية، وقساوسة، وشمامسة، وخدام، وعشرات الأقباط من أبناء مركز العدوه، حيث استقبلهم رموز عائلة القاياتيوأبناء عمومتهم، بقاعة المناسبات.

وأكد «الأنبا اغاثون» على روح الحب من أبناء المحافظة، والتي كان لها الأثر في مواجهه أعداء الوطن، منذ ثورة 1919، حتى الآن، مؤكدا ان توحد المسلمين والأقباط في مصر، افشل المؤامرات الخارجية، من خلال الالتفاف صف واحد خلف القيادة السياسية.

وقال «الأنبا اغاثون» مصر قائمة وباقية، بقيادتها الحكيمة، وشعبها الواعي، وقياداتها من القوات المسلحة، والشرطة، وجميع مؤسسات الدولة، منتصرين على كل من تسول له نفسه المساس بأمنها وسلامتها .

وفي نهاية الزيارة قدم «الأنبا اغاثون» هدايا تذكارية من الكنيسة لأبناء عائلة القاياتي بمركز العدوه، لتاريخيهم المشرف منذ ثورة 1919 وحتى الآن.

اسقف مغاغة يزور مسجد وضريح بقرية القايات بمركز العدوه بالمنيا

اسقف مغاغة يزور مسجد وضريح بقرية القايات بمركز العدوه بالمنيا