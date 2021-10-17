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فريق سعودي تطوعي ينجح في إجراء 8 عمليات قلب مفتوحة في نيجيريا

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فريق سعودي تطوعي ينجح في إجراء 8 عمليات قلب مفتوحة في نيجيريا فريق سعودي تطوعي ينجح في إجراء 8 عمليات قلب مفتوحة في نيجيريا
المرضى الثمانية يستجيبون للعلاج وحالتهم مستقرة ويتلقون العناية اللازمة

فريق سعودي تطوعي ينجح في إجراء 8 عمليات قلب مفتوحة في نيجيريا

أجرى فريق طبي سعودي متطوع عمليات قلب مفتوحة لثمانية مرضى يعانون بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة في نيجيريا.

ويتكون الفريق الطبي من جراحي القلب والصدر وأطباء العناية المركزة وأطباء التخدير وممرضين مختصين.

وركز الفريق الطبي خلال العمليات الجراحية على البالغين وتم إجراء واحد من أكثر جراحات القلب تعقيدًا لأحد المرضى وتم استبدال صمامين في القلب.

وأوضح الدكتور أبوبكر عمر، رئيس وحدة جراحة القلب والصدر في مستشفى عثمان دانفوديو الجامعي التعليمي، سوكوتو، أن المرضى الثمانية يستجيبون جميعًا للعلاج وحالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العناية اللازمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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