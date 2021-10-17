أخبار عاجلة

بعد فوزه اليوم على نوريتش بسباعية.. تشيلسي يتمسك بالصدارة -
براءة شركات الطيران من تقديم "وجبات طعام سيئة".. بالأدلة -
أردوغان يأمر وزير خارجيته بإعلان 10 سفراء "أشخاصًا غير مرغوب فيهم" -
أولى مفاجأت دوري الأبطال.. مازيمبي يودع البطولة أمام بطل جنوب أفريقيا -
فوز المنيا وأسوان والألمنيوم.. تعرف علي نتائج مجوعة الصعيد بدوري المظاليم والترتيب -
كومان: الفوز بـ«الكلاسيكو» مهم.. ولا أملك أي مخاوف (فيديو) -
انتصارات «الكلاسيكو الغائبة» عقدة برشلونة فى «كامب نو» -
أنشيلوتي: ريال مدريد وبرشلونة الأفضل فى العالم رغم مغادرة ميسي ورونالدو -
لاعب مانشستر يونايتد «المنبوذ» يُخطط للرحيل إلى ريال مدريد -
بعد فعاليات على مدى 9 أيام .. «الجونة السينمائي» يُسدل الستار على دورته الخامسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تعرف على كواليس الخناقة بين حازم إمام وباتريس كارتيرون في كينيا

Print
تعرف على كواليس الخناقة بين حازم إمام وباتريس كارتيرون في كينيا تعرف على كواليس الخناقة بين حازم إمام وباتريس كارتيرون في كينيا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشفت تقارير في الساعات الماضية عن اشتعال أزمة قوية بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي وبين قائد الفريق حازم إمام في كينيا.

ونجح نادي الزمالك اليوم السبت في الفوز على نظيره توسكر الكيني بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للموسم 2021/2022.

وكشف الإعلامي الزملكاوي كريم حسن شحاتة في تصريحات تليفزيونية عن أنه قد نشبت مشاجرة قوية بين حازم إمام وباتريس كارتيرون بسبب عدم مشاركة حازم إمام في المباراة أمام فريق توسكر.

وأوضح حازم إمام في برنامجه أن الأمور كانت مشتعلة في غرفة الملابس في كينيا وتم تكسير زجاج الغرفة خلال المشادة بين حازم إمام والمدير الفني لفريق الزمالك كارتيرون.

وقال كريم حسن شحاتة: حازم امام انفعل بشدة وحاول الاعتداء على بارتيس كارتيرون وهو ما تسبب في كسر زجاج غرفة خلع الملابس باستاد بطل كينيا، عقب المباراة بين الزمالك وفريق توسكر.

فيما قال بعض من أفراد الأمن في استاد فريق توسكر بكينيا أنهم شاهدوا حازم إمام وهو يتشاجر مع زملائه في غرفة الملابس، مما أدى إلى تلفيات كبيرة، وفقاً لتصريحات مسؤولي الإعلام في فريق توسكر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إنبي يصدر بيانًا بشأن مباراته أمام الزمالك

إنبي يصدر بيانًا بشأن مباراته أمام الزمالك

أحمد زادة: خدمة اعضاء الزمالك لا تحتاج لمنصب او انتخابات

أحمد زادة: خدمة اعضاء الزمالك لا تحتاج لمنصب او انتخابات

بيراميدز يرفض استضافة مباريات الزمالك بالدوري

بيراميدز يرفض استضافة مباريات الزمالك بالدوري

كارتيرون يقرر صرف مكافآة إجادة للاعبي الزمالك بعد الفوز علي توسكر الكيني

كارتيرون يقرر صرف مكافآة إجادة للاعبي الزمالك بعد الفوز علي توسكر الكيني