تعرف على كواليس الخناقة بين حازم إمام وباتريس كارتيرون في كينيا

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كشفت تقارير في الساعات الماضية عن اشتعال أزمة قوية بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك وبين قائد الفريق حازم إمام في كينيا.

ونجح نادي الزمالك اليوم السبت في الفوز على نظيره توسكر الكيني بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للموسم 2021/2022.

وكشف الإعلامي الزملكاوي كريم حسن شحاتة في تصريحات تليفزيونية عن أنه قد نشبت مشاجرة قوية بين حازم إمام وباتريس كارتيرون بسبب عدم مشاركة حازم إمام في المباراة أمام فريق توسكر.

وأوضح حازم إمام في برنامجه أن الأمور كانت مشتعلة في غرفة الملابس في كينيا وتم تكسير زجاج الغرفة خلال المشادة بين حازم إمام والمدير الفني لفريق الزمالك كارتيرون.

وقال كريم حسن شحاتة: حازم امام انفعل بشدة وحاول الاعتداء على بارتيس كارتيرون وهو ما تسبب في كسر زجاج غرفة خلع الملابس باستاد بطل كينيا، عقب المباراة بين الزمالك وفريق توسكر.

فيما قال بعض من أفراد الأمن في استاد فريق توسكر بكينيا أنهم شاهدوا حازم إمام وهو يتشاجر مع زملائه في غرفة الملابس، مما أدى إلى تلفيات كبيرة، وفقاً لتصريحات مسؤولي الإعلام في فريق توسكر.