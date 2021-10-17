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اليوم.. محاكمة متهمين عرضا طفلتيهما للبيع بـ 700 ألف جنية

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اليوم.. محاكمة متهمين عرضا طفلتيهما للبيع بـ 700 ألف جنية اليوم.. محاكمة متهمين عرضا طفلتيهما للبيع بـ 700 ألف جنية

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تنظر محكمة جنايات القاهرة،اليوم الاحد، محاكمة متهمين عرضا طفلتهما للبيع في القاهرة مقابل مبلغ مالى قدره 700 ألف جنية .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري.

كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات أن المتهمة الأولى استخدمت موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» بمساعدة زوجها وعرضا نجلتهما للبيع بزعم التبنى مقابل الحصول على منفعة مادية.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمه تعريض حياة الطفلة وأمنها وسلامتها للخطر بأن تخليا عنها وعرضاها للبيع وهما مسؤولان عن رعايتها. أكدت التحريات قيام المتهمين بالاتجار بالأطفال حديثي الولادة فتم تكليف مصدر بالتواصل مع المتهمة الأولى واتفقا على شراء الطفلة مقابل 700 ألف جنية وتم ضبطهما بحوزتهما المجنى عليها.

المصرى اليوم

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