أخبار عاجلة

بعد فوزه اليوم على نوريتش بسباعية.. تشيلسي يتمسك بالصدارة -
براءة شركات الطيران من تقديم "وجبات طعام سيئة".. بالأدلة -
أردوغان يأمر وزير خارجيته بإعلان 10 سفراء "أشخاصًا غير مرغوب فيهم" -
أولى مفاجأت دوري الأبطال.. مازيمبي يودع البطولة أمام بطل جنوب أفريقيا -
فوز المنيا وأسوان والألمنيوم.. تعرف علي نتائج مجوعة الصعيد بدوري المظاليم والترتيب -
كومان: الفوز بـ«الكلاسيكو» مهم.. ولا أملك أي مخاوف (فيديو) -
انتصارات «الكلاسيكو الغائبة» عقدة برشلونة فى «كامب نو» -
أنشيلوتي: ريال مدريد وبرشلونة الأفضل فى العالم رغم مغادرة ميسي ورونالدو -
لاعب مانشستر يونايتد «المنبوذ» يُخطط للرحيل إلى ريال مدريد -
بعد فعاليات على مدى 9 أيام .. «الجونة السينمائي» يُسدل الستار على دورته الخامسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بلومبيرج": أزمة إنتاج السيارات الجديدة عالميًا مستمرة إلى عام 2022

Print
"بلومبيرج": أزمة إنتاج السيارات الجديدة عالميًا مستمرة إلى عام 2022 "بلومبيرج": أزمة إنتاج السيارات الجديدة عالميًا مستمرة إلى عام 2022
مع تحسن بسيط متوقع نهاية العام الجاري في المعروض والإنتاج

يرجح أن تستمر أزمة إنتاج السيارات عالميًا حتى عام 2022 مع تحسن بسيط متوقع نهاية العام الجاري في المعروض والإنتاج.

وقال جيانغ جيان، نائب رئيس بوش الصين، لـ "وكالة بلومبيرج" إن منتجي الرقائق كانوا قادرين فقط على تلبية نحو 20 ٪ من طلبات العملاء في شهر يوليو، وعلى الرغم من بعض التحسينات في الوضع في شهر أغسطس، إلا أن أكثر من نصف الطلب لا يزال غير مستوفٍ.

وقال إنه من المتوقع أن يمتد الضغط خلال العام المقبل، مع انخفاض الفجوة إلى نحو 20 ٪ من المستويات التي شوهدت في النصف الأول من هذا العام الجاري.

وكانت تقارير أمريكية قد أشارت الشهر الماضي إلى أن السيارات المستعملة ستشهد ارتفاعًا جنونيًا حول العالم إلى جانب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بعض الشيء وذلك بسبب أزمة نقص الرقائق الإلكترونية إلى جانب ارتفاع أسعار الشحن وعدم عودة العديد من المصانع والشركات للعمل بكامل قوتها السابقة بسبب آثار جائحة كورونا.

وذكر الخبراء أن ارتفاع أسعار السيارات في الوقت الحالي ليس من أسبابه نقص الرقائق الإلكترونية وحدها بل إن صانعي السيارات يشكون من نقص في البلاستيك والزجاج والأسلاك كذلك إلا أن الأزمة الأكبر تعد في نقص الرقائق الإلكترونية بشكل كبير جدًا. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 23-10-2021

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 23-10-2021

تراجع أسعار الذهب محليا .. وعيار 24 يسجل 896 جنيها

تراجع أسعار الذهب محليا .. وعيار 24 يسجل 896 جنيها

استقرار أسعار العملات محليا خلال تعاملات اليوم.. والدولار يسجل 15.74 جنيه

استقرار أسعار العملات محليا خلال تعاملات اليوم.. والدولار يسجل 15.74 جنيه

شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا