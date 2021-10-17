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"شؤون الحرمين" تزيل ملصقات التباعد الجسدي من جميع المواقع بالمسجد الحرام

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مواكبة لتخفيف الإجراءات الاحترازية وعودة استقبال الزوَّار بكامل طاقتهما الاستيعابية

بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إزالة ملصقات التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاتها ومرافقه؛ وذلك مواكبة لقرار تخفيف الإجراءات الاحترازية، وعودة الحرمين الشريفين لاستقبال القاصدين والزوار بكامل طاقتهما الاستيعابية.

وأوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود بالرئاسة، المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أن الوكالة بتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بدأت بإزالة الملصقات التي وُضعت داخل المسجد الحرام لتُعين القاصدين والزوار على تطبيق التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام ضمن حزمة من الإقرارات والإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الرئاسة.

من ناحية أخرى، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتغيير الهوية البصرية المحيطة بالكعبة المشرفة، وذلك باستبدال الحواجز البلاستيكية الملاصقة للكعبة المشرفة بحواجز شريطية. وجاء هذا الإجراء ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الرئاسة لاستقبال قاصدي المسجد الحرام بكامل طاقته الاستيعابية.

رئاسة شؤون الحرمين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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