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موعد مباراة القادمة ضد توسكر الكيني في دوري أبطال أفريقيا

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موعد مباراة الزمالك القادمة ضد توسكر الكيني في دوري أبطال أفريقيا موعد مباراة القادمة ضد توسكر الكيني في دوري أبطال أفريقيا

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المصري يخوض لقاءا هاما ومرتقبا في مشواره الأفريقي أمام توسكر الكيني خلال الجمعة 22- 10 -2021 خلال لقاء العودة لدور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2021 - 2022.

وكان حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا غاليا على توسكر الكيني بهدف دون في المباراة التي أقيمت بينهما على نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليقطع الفريق الأبيض شوطا كبيرا نحو التأهل لدور المجموعات قبل لقاء العودة المقرر له يوم ٢٢ أكتوبر الجاري ببرج العرب.

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على توسكر الكيني بهدف دون رد في مباراة ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت باستاد نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي.

وشدد المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن اللقاء كان صعبا، الزمالك واجه منافسا قويا ومنظما، موضحا أن الأجواء كانت صعبة في كينيا خاصة وأن نسبة الأكسجين في الجو أقل منها في .

وأوضح كارتيرون أن الزمالك تغلب على بطل الدوري الكيني، والفريق الأبيض كان سبق وخسر من جورماهيا من قبل في الكونفدرالية برباعية مقابل هدفين، مضيفا أنه فخور باللاعبين والفوز على توسكر رغم الظروف التي واجهت الزمالك.

وشدد المدير الفني على أن مباراة العودة ليست سهلة، وفريقه سيخوض لقاء العودة ببرج العرب بأفضل تشكيل ممكن من أجل حسم الفوز والتأهل لدور المجموعات، مضيفا أن الفوز بهدف على بطل الدوري الكيني نتيجة جيدة، خاصة وأن اللاعبين الدوليين انضموا للزمالك مؤخرا وكانوا يعانون من حالة إجهاد.

وكان الزمالك قد فاز على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في ملعب الجيش ببرج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري.

مباراة الزمالك و توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا

المصرى اليوم

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