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موعد مباراة الأهلى القادمة في أفريقيا أمام بطل النيجر الحرس الوطني والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الأهلى القادمة في أفريقيا أمام بطل النيجر الحرس الوطني والقنوات الناقلة موعد مباراة الأهلى القادمة في أفريقيا أمام بطل النيجر الحرس الوطني والقنوات الناقلة

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الأهلي يخوض لقاءا هاما ومرتقبا في مشوار دفاعه عن لقبه الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشر في تاريخه عندما يواجه الحرس الوطني بطل النيجر السبت المقبل عند الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في النيجر انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء القاهرة السبت المقبل الذي سيقام على أرض ملعب السلام للتأهل لدور المجموعات.

موسيماني: أغلقنا ملف مباراة الذهاب ونركز في لقاء العودة

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد انه غير راض عن نتيجة مباراة ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي أمام فريق الحرس الوطني بطل النيجر، مشيرًا إلى أن الفريق أغلق ملف المباراة للتركيز في لقاء العودة بالقاهرة.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «كنت أتمنى أن تكون النتيجة أفضل، ولكن في النهاية سنتعامل مع نتيجة مباراة اليوم».

وأضاف: «إن الفريق تعرض لظروف صعبة وعوامل خارجة عن إرادته في مباراة اليوم، ولكنه لن يتحدث عنها وسيكون تركيزه على الأمور الإيجابية فقط».

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي قدم أداءً دفاعيًّا جيدًا في معظم فترات المباراة حتى استقبل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وأضاف: «نجحنا اليوم في تسجيل هدف مبكر ولكن استقبلنا هدفًا في نهاية المباراة وخرجنا بالتعادل».

وشدد موسيماني على أنه يتمنى تطبيق تقنية الفار في هذه الأدوار من بطولة دوري أبطال إفريقيا مستقبلًا، مؤكدًا أن هذا الأمر سيكون مفيدًا جدا لجميع الفرق.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد تعادل في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، مع الحرس الوطني بطل النيجر، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم.

تقدم على معلول للأهلي، في الدقيقة ١٩ من ضربة جزاء، وتعادل ديوري للحرس الوطني في الدقيقة ٧٦ من زمن المباراة، التي أقيمت على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي.

مباراة الأهلي والحرس الوطني في دورى أبطال أفريقيا

المصرى اليوم

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