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«النبى معلما ومربيا» موضوع خطبة الجمعة المقبلة

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«النبى معلما ومربيا» موضوع خطبة الجمعة المقبلة «النبى معلما ومربيا» موضوع خطبة الجمعة المقبلة

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حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة، تحت عنوان: «النبى (صلى الله عليه وسلم) معلمًا ومربيًا» . وأكدت على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أنه بمناسبة المولد النبوى الشريف تطلق الوزارة مبادرة: «نبى الرحمة صلى الله عليه وسلم» بفعاليات واسعة. وأوضحت، أن المبادرة ستستمر حتى نهاية شهر ربيع الأول بقصد التذكير بجوانب الرحمة الواسعة في حياته صلى الله عليه وسلم وفى سيرته وسنته وفى ديننا الحنيف، مع ما يصاحب ذلك من تلاوات قرآنية وابتهالات دينية ومسابقات ثقافية وإصدار عدد خاص من كل من مجلة منبر الإسلام ومجلة الفردوس اللتين يصدرهما المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حول تلك المعانى السامية والجوانب الأخلاقية الراقية في حياته وسيرته وسنته صلى الله عليه وسلم.

المصرى اليوم

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