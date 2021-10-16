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مستشار الرئيس : هذه هي الفئات المستحقة للحصول على ثالث جرعة من لقاح كورونا

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مستشار الرئيس : هذه هي الفئات المستحقة للحصول على ثالث جرعة من لقاح كورونا مستشار الرئيس : هذه هي الفئات المستحقة للحصول على ثالث جرعة من لقاح كورونا

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن جميع لقاحات تعمل من 6 إلى 9 شهور مثل تطعيم الأنفلونزا الموسمية والذي يتم تغييره كل عام من أجل مواكبة التغييرات والتحورات التي تحدث للفيروس.

وأضاف «تاج الدين» في اتصال هاتفي ببرنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي» اليوم السبت: «من حصل على تطعيم مر عليه سنة قد يحتاج إلى جرعة ثالثة أو خلينا نقول تطعيم جديد لزيادة المناعة لديه وتعطيه مناعة ضد المرض أكثر».

وأشار إلى أن الفئات المستهدفة من هذا التطعيم هي لنفس الأولويات مع بداية التطعيمات وهي كبار السن والكوادر الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة مثل أمراض الصدر والقلب ونقص المناعة أو أي أمراض أخرى، موضحًا أن الجرعة الثالثة ستكون من أي نوع من اللقاحات المعتمدة في .

وفيما يتعلق بتطعيم الأطفال أشار إلى أنه سيتم البدء في تطعيم طلاب الجامعات الأقل من 18 عامًا، موضحًا أنه سيتم البدء بتعليم طلبة المدارس إلا بعد اختيار التطعيم الذي سيسمح به لتطعيم هذه الفئة العمرية وغالبًا سيكون لقاح فايزر الذي بدأ تجاربه بالخارج على الأطفال.

ولفت مستشار الرئيس للشئون الصحية إلى أنه حتى الآن تم استخدام ما بين60 إلى 70 مليون جرعة من اللقاحات، وتم تطعيم 20 مليون جرعة حتى الآن ونسعى بنهاية هذا العام إلى الوصول إلى تطعيم ما يزيد عن 45 مليون شخص.

المصرى اليوم

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