أخبار عاجلة

شاهد.. معدات تعمل في "مخطط الشرائع" تنشر تلوثًا بصريًّا وصحيًّا -
استشاري: لا انعكاسات نفسية للدراسة عن بُعد جراء العزلة عن المدارس -
منتدى "السعودية الخضراء".. جلسة بناء القدرات تناقش رفع مستوى الاستخدام الصناعي للهيدروجين الأخضر -
«صحة القاهرة» تضبط أدوية مهربة ومنشطات جنسية في صيدلية بـ«عين شمس» -
«الشيوخ» يبدا جلساته العامة غدًا.. ويناقش «تنظيم النفاذ للموارد الاحيائية» -
صداقة لم يفصلها الموت.. فان ديزل يؤدي دور صديقه الراحل بول ووكر في حفل زفاف ابنته -
أبرزها تساقط الشعر وورم بالقدمين.. علامات للإصابة بـ«كورونا» تظهر على الجلد -
عودة بانون وأفشة و«الحاوي».. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الحرس الوطني -
مدرب برشلونة "كومان": علينا التحلي بالشجاعة وتحقيق الفوز على ريال مدريد -
"التصنيع" تُوَقّع مذكرة تفاهم لدعم مبادرات منصة "إحسان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تفاعل كبير مع تغريدة "إمارة مكة": "ساعات ويردد إمام الحرم: استوا.. اعتدلوا.. تراصوا"

Print
تفاعل كبير مع تغريدة "إمارة مكة": "ساعات ويردد إمام الحرم: استوا.. اعتدلوا.. تراصوا" تفاعل كبير مع تغريدة "إمارة مكة": "ساعات ويردد إمام الحرم: استوا.. اعتدلوا.. تراصوا"
قالوا: فأل خير لعودة صفوف المصلين لما كانت عليه قبل الجائحة.. وباقي المسجد قريبًا

تفاعل كبير مع تغريدة

لقيت تغريدة الحساب الإخباري لإمارة منطقة مكة المكرمة بشأن قرب عودة صفوف المصلين في المسجد الحرام إلى وضعها السابق في التقارب دون تباعد بين المصلين؛ تفاعلاً كبيرًا من المغردين الذين ردوا على التغريدة بحمد الله وشكره على بدء زوال جائحة كورونا، والعودة تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية.

ونشر

على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها: "ساعات ويردد إمام #الحرم_المكي: استوا.. اعتدلوا.. تراصوا".

وأشاروا إلى أن هذه التغريدة فأل خير لعودة صفوف المصلين إلى ما كانت عليه قبل الجائحة دون تباعد في الصفوف والأفراد. وقالوا: "إن شاء الله قريبًا سيكون التقارب في جميع المساجد والجوامع".

وأظهر مقطع إزالة الحواجز المحيطة بالكعبة المشرفة، وإزالة ملصقات التباعد من صحن الطواف في المسجد الحرام.

وشدد المغردون على نجاح المملكة في التعامل مع الجائحة منذ إعلان أول حالة في وحتى هذا اليوم الذي بدأت فيه الجائحة بالزوال، وبدأت العودة التدريجية للحياة إلى طبيعتها.

يُشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت أمس الجمعة تخفيف الاحترازات الصحية في المملكة، وذلك ابتداءً من يوم غد الأحد 17 أكتوبر 2021م. (

)

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
منتدى "السعودية الخضراء".. جلسة بناء القدرات تناقش رفع مستوى الاستخدام الصناعي للهيدروجين الأخضر

منتدى "السعودية الخضراء".. جلسة بناء القدرات تناقش رفع مستوى الاستخدام الصناعي للهيدروجين الأخضر

السفير البريطاني لدى المملكة يرحّب بإعلان ولي العهد بشأن مبادرة "السعودية الخضراء"

السفير البريطاني لدى المملكة يرحّب بإعلان ولي العهد بشأن مبادرة "السعودية الخضراء"

"الصناعات كثيفة الكربون: تحول واسع النطاق".. جلسة في "السعودية الخضراء"

"الصناعات كثيفة الكربون: تحول واسع النطاق".. جلسة في "السعودية الخضراء"

"التليدي": مبادرات "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" طريق لمواجهة تغيرات المناخ

"التليدي": مبادرات "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" طريق لمواجهة تغيرات المناخ