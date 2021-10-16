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.."الفهيد": مهرجان الرمان بالشيحية محط جذب للمواطنين والمقيمين بالمملكة

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نوه بمتابعة أمير منطقة القصيم للمهرجان والإقبال من الزائرين

بالفيديو ..

أكد رئيس مركز الشيحية بمحافظة البكيرية المشرف على مهرجان الرمان الخامس سلطان الفهيد، أن مهرجان رمان القصيم تميز هذا العام بنسخته الخامسة بتنوع المنتجات الزراعية من الفواكه، بالإضافة إلى مشاركة الأسر المنتجة وسيارات بيع الأغذية المتنقلة، موضحًا أن المهرجان تميز بأكثر من 200 معرض لمنتج الرمان من خلال أكثر من 75 مزرعة، بالإضافة إلى أجنحة الأسر المنتجة.

ونوه "الفهيد" في تصريح خاص لـ"سبق" بالرعاية والمتابعة من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، لمهرجان رمان القصيم بالشيحية، مشيرًا إلى أنه أصبح علامة فارقة بالمنطقة ومحط جذب للمواطنين والمقيمين من مختلف مناطق المملكة.

وبيّن "الفهيد" أن المهرجان يكتسب أهمية لكونه يُقام في منطقة القصيم التي تمثل سلة غذاء المملكة بخيرات أهاليها وأرضها الخصبة، مشيدًا بجهود المزارعين الذين يبذلون جهودًا لتواكب المنطقة التطلعات وما تجده من عناية من القيادة الرشيدة.

يُذكر أن المهرجان افتتحه أمير القصيم وتنظمه بلدية محافظة البكيرية، بإشراف من مركز الشيحية التابع للمحافظة، وبالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعية التعاونية الزراعية بالشيحية، ويستمر عشرة أيام في الحديقة العامة، وتتفاوت الأسعار من بين 10 ريالات إلى 45 ريالاً للكرتون الواحد. ()

بالفيديو ..

بالفيديو ..

بالفيديو ..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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