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رئيس صندوق التنمية الحضارية: إنشاء إسكان بديل للمناطق غير الآمنة إعجاز بكل المقاييس

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رئيس صندوق التنمية الحضارية: إنشاء إسكان بديل للمناطق غير الآمنة إعجاز بكل المقاييس رئيس صندوق التنمية الحضارية: إنشاء إسكان بديل للمناطق غير الآمنة إعجاز بكل المقاييس

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قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن إنشاء إسكان بديل للمناطق غير الآمنة يعد إعجاز بكل المقاييس، مشيرا إلى أن دولة 30 يونيو تهتم بالإنسان المصري.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، إنه تم تحديد المشكلة وتشخيصها ثم وضع خطط وبرامج زمنية، وميزانية محددة ومتابعة تنفيذ الخطط والمشروعات بعد تنفيذها، للوصول إلى المرحلة التي نحن عليها الآن من تطوير وإنجاز.

وتابع: «أنا الآن عايش حالة من الشغف مع الحياة اللي أنا بعيشها في شغلي من تطوير لكل شيء في البلد، واحنا بنبني المجتمع ومصر الحديثة مش بس بناء الحجر لكن بناء أيضًا للإنسان المصري».

ولفت «صديق»، إلى أن مشروق حدائق الفسطاط تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه، وسيتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال عام.

المصرى اليوم

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