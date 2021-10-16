«لا أحد يحتسب ركلتي جزاء في أفريقيا» .. موسيماني يهاجم حكم مباراة الأهلي وبطل النيجر

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شن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي هجوما عنيفا على التحكيم في إفريقيا عقب مباراة الأهلي أمام بطل النيجر في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت.

وتعادل الأهلي مع مضيفه الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب «سيني كوينتشي» بالعاصمة نيامي ضمن ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2021/2022.

وانتقد موسيماني حكم المباراة لعدم احتساب ركلة جزاء لصالح أكرم توفيق في الشوط الثاني من عمر المباراة مؤكدا ضرورة تواجد حكم الفار في المباريات بالبطولة الإفريقية قبل بدء الدورين قبل النهائي والنهائي.

وقال بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: لقد رأيتم جميعاً ما حدث، من الصعب أن يمنح حكم في إفريقيا ركلتي جزاء في مباراة واحدة لنفس الفريق خارج أرضه في أفريقيا.

وتابع موسيماني: لا أحد يحتسب ركلتي جزاء في أفريقيا، صحيح أن هذه القارة هي قارتي ومحبوبتي، ولكن متى سيتواجد الفار جميع المباريات ؟!.. إذا لم يتواجد الفار فستكون المباريات بهذا الشكل الذي رأيناه.

وأضاف موسيماني: مع الوقت يجب أن يكون الفار في كل المباريات الأفريقية لمثل هذه الحالات المثيرة للجدل والتي عليها خلاف، نحن متأخرون عن أوروبا، في تطبيق تقنية الفار في كل مباريات البطولات القارية.

واختتم موسيماني: الفار ليس لنا نحن فقط، هذه التقنية ستساعد الجميع، عندما يكون هناك حكم آخر على الفيديو سيقوم باستدعاء حكم المباراة ليشاهد الحالة واللعبة على الشاشة عمومًا أنا لا أريد التعليق كثيراً على عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي.