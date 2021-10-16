البنك الأهلي يتعادل مع سموحة وديًا استعدادًا للموسم الجديد

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تعادل فريقي البنك الأهلي وسموحة في المبارة التي جمعتهما وديا مساء اليوم ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حيث افتتح فادي فريد مهاجم فريق البنك الأهلي أهداف المباراة في الدقيقة 12 من عمر شوط المباراة الأول عندما تسلم تمريرة إسحاقو يعقوبو الوافد الجديد وسددها مباشرة في شباك سموحة ومع مطلع شوط المباراة الثاني أدرك فريق سموحة هدف التعادل من ركلة جزاء في تجربة قوية للفريقين.

أشرك خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 25 لاعباً على مدار شوطي المباراة من أجل تجهيز جميع اللاعبين استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في افتتاح مباريات فريق البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز النسخة 63 والمقرر لها الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

وشهدت المباراة عودة أحمد ياسر للمشاركة في المباريات بعد الشفاء من الإصابة التي لحقت به مع نهاية الموسم الماضي.