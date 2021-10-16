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غرق طفل بمصرف زراعي في بني سويف

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غرق طفل بمصرف زراعي في بني سويف غرق طفل بمصرف زراعي في بني سويف

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لقي طفل مصرعه غرقًا في مياه مصرف زراعي ببني صالح التابعة لقرية أبسوج بمركز الفشن جنوب بني سويف، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة الفشن يفيد بورود بلاغًا بغرق طفل في مياه مصرف زراعي ببني صالح التابعة لقرية أبسوج بدائرة المركز. وبالانتقال والفحص، تبين أن الطفل يدعى «عبدالرحمن حسن إسماعيل» 7 سنوات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية.

وتحرر المحضر اللأزم، وأخطرت النيابة العامة التي صّرحت بدفن الجثة، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص، وطلب مدير النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

المصرى اليوم

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