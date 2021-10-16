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قال أكرم يسرى نجم منتخب مصر ونادى الزمالك في كرة اليد إن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية كانت بطولة مهمة جدا واستعددنا لها بشكل قوى، معربا عن سعادته بحصوله على هداف البطولة.

وقال في تصريحات تليفزيونية: «الفضل لله ثم للاعبين جاء ذلك».

وأضاف يسرى، أن القرعة اوقعتنا مع فريق برشلونة وهو من أكبر وأهم الفرق في كرة اليد العالمية وكنا نعلم بصعوبة المباراة وأهميتها، مشير إلى أن مدرب الزمالك بروندو والذي قام بقيادة الفريق في بطولة كاس العالم للأندية أسبانى وكان يقوم بالتدريب في برشلونة وتدربنا بشكل قوى لمباراة برشلونة، ومعظم لاعيبة الزمالك والمنتخب المصرى لم يكن لديهم الرهبة من مواجهة فريق قوى واصبح لدينا الخبرة، والمدرب اشتغل بشكل مميز مع اللاعبين.

وأكد أكرم يسرى أن جماهير الزمالك في السعودية كانت كبيرة وعظيمة جدا وشعرنا اننا في مصر في بطولة كاس العالم للأندية والمدرب الإسبانى لفريق الزمالك قال اننا في مصر وليس في السعودية من التواجد الكبير للجمهور والروح الرائعة في التشجيع.

وأضاف: «الجماهير فرقت معانا بشكل قوى في مباراة برشلونة وكان دعم كبير لنا، واتفقنا كلاعبين على أن نقدم أفضل ما لدينا في المباراة وبخاصة في العشرين دقيقة الأولى من مباراة برشلونة حتى نكسب الثقة وتسير المباراة بشكل مميز، ومستوى كرة اليد في مصر ممتاز».

وأوضح يسرى ان منتخب مصر لكرة اليد منذ فترات طويلة يمر بمرحلة تألق، معلقا: «حصلنا على بطولة أفريقيا بتونس ومشاركات، وأداء عالى في بطولات كأس العالم»، مشيرا إلى أن معظم اللاعبين لهم هدف هو الفوز بالبطولات وايضا الاحتراف الخارجى في الدوريات الاوروبية ونلعب في فرق كبيرة وهذا سيعود على المنتخب لأن الاحتكاك سيدعمنا ويفيدنا بشدة.

وأشاد أكرم يسرى بزميله بالفريق يحيى خالد لاعب مهم ومميز ويتحسن بشكل قوي، وعن النهائي الأفريقي في تونس قال يسرى إن المباراة في رادس صعبة جدا وكان لابد من الفوز بالبطولة الأفريقية في تونس والوصول إلى الدورة الاوليمبية وواجهنا تحديات رهيبة في ذلك النهائى أمام تونس، وتخطينا تلك التحديات.