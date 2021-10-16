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عضو بـ«الشيوخ»: ربط الكتب بالمصروفات مخالفة للدستور واستراتيجية حقوق الإنسان

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عضو بـ«الشيوخ»: ربط الكتب بالمصروفات مخالفة للدستور واستراتيجية حقوق الإنسان عضو بـ«الشيوخ»: ربط الكتب بالمصروفات مخالفة للدستور واستراتيجية حقوق الإنسان

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رفض النائب وجيه رشدى سنبل، عضو مجلس الشيوخ، قرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بعدم تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات، وربط الكتب بالمصروفات.

وقال «سنبل»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن قرار منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته (٥٣) على عدم التمييز لأي سبب ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، ويخالف هذا القرار كذلك المادة (١٩) من الدستور والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وعلى كفالة الدولة مجانيته.

وتابع:«كما يعد هذا القرار مخالف للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي نصت في المحور الثاني (الحقوق الاجتماعية والاقتصادية) على الحق في التعليم وعلى التزام الدولة بكفالته لكل مواطن كحق أصيل».

وأكد النائب على ضرورة السعى والوصول إلى حل قدر الامكان، عدم ربط تسليم الكتب بسداد المصروفات.

المصرى اليوم

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