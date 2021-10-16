تأجيل موعد انطلاق فعالية بسطة الرياض للاستفادة من الطاقة الاستيعابية الكاملة للموقع

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"أمانة العاصمة": دعماً لرواد الأعمال المشاركين بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية

قررت أمانة منطقة الرياض تأجيل موعد انطلاق فعالية بسطة الرياض إلى السبت المقبل؛ للاستفادة من الطاقة الاستيعابية الكاملة للموقع ودعم رواد الأعمال المشاركين.

وقالت الأمانة في تغريدة عبر حسابها بتويتر، بعد صدور الموافقة الكريمة بتخفيف الاحترازات، وبهدف الاستفادة من الطاقة الاستيعابية الكاملة للموقع تمكيناً للزوّار ودعماً لرواد الأعمال المشاركين، أجّلنا موعد انطلاق فعالية بسطة الرياض إلى السبت المقبل، ونعتذر عن التأخر في إبلاغكم.

وبسطة الرياض هو عبارة عن سوق ضخم يُقام في شارع الأمير محمد بن عبد العزيز في منطقة التحلية، يُقام في الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً، ويتبع هذا السوق الضخم أمانة منطقة الرياض، يعرف هذا السوق بأنه من الأسواق الداعمة لكافة المشاريع الشبابية الجديدة الواعدة، وقاموا بإنشائها من أجل تحفيز النشء أكثر نحو العمل وعدم التكاسل.