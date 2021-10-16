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«أطباء الأسنان» تكرم اسم الشهيد محمد راتب المتوفي بـ«كورونا»

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«أطباء الأسنان» تكرم اسم الشهيد محمد راتب المتوفي بـ«كورونا» «أطباء الأسنان» تكرم اسم الشهيد محمد راتب المتوفي بـ«كورونا»

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أعلنت نقابة أطباء الأسنان، عن تكريم الدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، والدكتور خالد عامر، نقيب أطباء أسنان الشرقية، اسم المرحوم الدكتور محمد راتب، والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقالت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن الدكتور أحمد راتب، شقيق الشهيد، تسلم التكريم، ونعت النقابة جميع شهداء القطاع الطبي الذين فاضت أرواحهم إلى بارئها في جائحة كورونا، ضاربين أروع أمثلة البطولة والفداء من أجل حفظ الأنفس، والإنسانية، والوطن.

المصرى اليوم

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