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يُنتظر على أحر من الجمر.. "الحصيني": اليوم أول الوسم "جميل اسم ومطر"

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يُنتظر على أحر من الجمر.. "الحصيني": اليوم أول الوسم "جميل اسم ومطر" يُنتظر على أحر من الجمر.. "الحصيني": اليوم أول الوسم "جميل اسم ومطر"
قال: تزداد ساعات الليل وتتغيّر حركة السحب وتؤثر المنخفضات في المملكة والخليج

يُنتظر على أحر من الجمر..

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ إن اليوم السبت هو أول أيام الوسم، وما قبله بواكير الوسم تنتظره العرب على أحر من الجمر، أيامه 52 يوماً، مع اعتبار العشرين يوماً من المربعانية منه.

وأضاف "الحصيني"؛ عبر حسابه في "تويتر": "جميل في اسمه وسحابه ومطره وجوه ونباته يوازي شهرته سهيل اليماني".

وأضاف: "الوسم من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية، وفي الوسم تنبت الأعشاب المتنوعة والجميلة التي تصلح للرعي، ويتتبع العرب فيه أخبار الأمطار، وذلك لأهمية ذلك عندهم، خاصةً أهل المواشي والحلالة، وتنبت فيه الكمأة؛ إذا ما قدّر الله فيه أمطار وبارك فيها".

وتابع: "فيه زيادة ساعات الليل على حساب النهار، وفيه تتغيّر حركة السحب من الغرب إلى الشرق بعد أن كانت تتحرّك من الشرق إلى الغرب،فيه تبدأ المنخفضات بالتأثير في المملكة والخليج".

وأردف: الأجواء فيه نهاراً في ثلثه الأول تميل إلى الاعتدال، والثاني يكون معتدلاً، وآخره يبرد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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