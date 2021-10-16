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هنا قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً في العالم بوباء كورونا

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هنا قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً في العالم بوباء كورونا هنا قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً في العالم بوباء كورونا
جونز هوبكنز: تصدّرت أمريكا الدول من حيث عدد الوفيات

هنا قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً في العالم بوباء كورونا

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، إلى أكثر من 240 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.8 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 240.043.461، وإجمالي الوفيات 4.889.036.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ 723747 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 44.884.474.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 602669 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.627.476.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 451814، وإجمالي إصابات 34.037.592.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ 283574 وإجمالي إصابات 3.744.574.

وفي المرتبة الخامسة بإجمالي وفيات 217382 وإجمالي إصابات 7.804.750.

وسادساً البيرو بإجمالي وفيات 199775، وإجمالي إصابات 2.187.368.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 142889 وإجمالي إصابات 4.233.014.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 138792 وإجمالي إصابات 8.400.971.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 131503، وإجمالي إصابات 4.712.482.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 126796 وإجمالي إصابات 4.978.689.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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