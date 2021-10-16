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عائشة عثمان تطرح «١٠٠ ١٠٠» ثاني تجاربها الغنائية ()

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عائشة عثمان تطرح «١٠٠ ١٠٠» ثاني تجاربها الغنائية (فيديو) عائشة عثمان تطرح «١٠٠ ١٠٠» ثاني تجاربها الغنائية ()

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طرحت الفنانة والإعلامية عائشة عثمان أغنيتها الجديدة «١٠٠ ١٠٠»، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتعاونت عائشة في الأغنية مع الشاعر عبدالرحمن محمد، والملحن مدين والموزع الموسيقي أحمد عبدالعزيز.

وتقول عائشة في تصريحات صحفية : «قررت أن تكون أغنية ١٠٠ ١٠٠هي ثاني أغاني ألبومي، ولم اصورها بطريقة الفيديو كليب واكتفيت فقط ليريكس، خاصة أنني اخترت أن أصور أغنية أخرى على طريقة الفيديو كليب».

وأضافت عائشة أن الفترة المقبلة ستشهد مفاجآت فنية متعددة على كافة المستويات، منها طرح عدة أغاني جديدة مع نخبة من صناع الموسيقى، وأبرزها أغنية باللهجة العراقية ستكون مفاجاة، مشيرة إلى أنها سجلت حتى الآن ٧ أغاني وتواصل تسجيل عدة أغاني أخرى بعد انتهائها من تصوير مسلسل «المماليك».

وأشارت عائشة إلى أن من ضمن المفاجآت التي تجهزها للجمهور، الشخصية التي تقدمها ضمن أحداث مسلسل «المماليك»، موضحة ان الشخصية صعبة جدا ومركبة، متمنية أن تعجب الجمهور، موضحة ان العمل من نوعية الدراما الطويلة ٦٠ حلقة، ويبدأ عرضه نهاية العام الجاري.

وعن وصف البعض لها بلقب «باربي العرب»، قالت عائشة: «أي لقب يطلقه الجمهور المصري على أي فنان يعد إضافة له، ولم يغضبني هذا اللقب اطلاقا، بل سعدت به كثيرا، وهذه الألقاب تؤكد أن الجمهور يتابعني ويتابع أعمالي ويهتم بها».

المصرى اليوم

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