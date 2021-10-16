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كورونا.. المكسيك تسجّل 5286 إصابة جديدة و869 بمصر و14 بالصين

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كورونا.. المكسيك تسجّل 5286 إصابة جديدة و869 بمصر و14 بالصين كورونا.. المكسيك تسجّل 5286 إصابة جديدة و869 بمصر و14 بالصين
خلال الـ 24 ساعة الماضية

كورونا.. المكسيك تسجّل 5286 إصابة جديدة و869 بمصر و14 بالصين

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، يوم الجمعة، تسجيل 5286 إصابة جديدة و434 وفاة بفيروس كورونا؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة، إلى ثلاثة ملايين و749860 إصابة، والوفيات إلى 284008. وسبق أن قالت الوزارة إن من المرجّح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.

سجّلت مصر 869 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و38 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة المصرية، في بيان، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 316711، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 267355، والوفيات 17884.

الصين

أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، بأن البر الرئيس سجّل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة.

وسجّل البر الرئيس الصيني حتى الآن 96502 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 بعد عدم تسجيل وفيات جديدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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