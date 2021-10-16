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رغم تقديم الفنان محمد رمضان لأاغنية «جو البنات» خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، إلا أن الأغنية لم تلق ردود أفعال كبيرة، وبلغة النجاح الغنائي وانتشار الأغنيات، «مسمعتش» مع ضيوف المهرجان ومتابعيه حتى الآن، وظلت أغنية «3 دقات» التي قدمت في أولى دورات المهرجان هي الأكثر انتشارا ويسمعها رواد المهرجان وضيوفه في الحفلات وسهرات المهرجان.

محمد رمضان

الأغنية غناها محمد رمضان مع المطرب ذي الأصل المغربي «ريد وان»، والملحن المغربي نعمان بلعياشي، ورقص حولهم مجموعة من الموديلز كعادة أغاني «رمضان».

محمد رمضان يحيي « الأفتر بارتي » بـ فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021

وشاركت بالظهور فيها كموديل صامت الفنانة ميس حمدان.

وخلال فعاليات اليوم الثاني للمهرجان، ظهرت الفنانة يسرا وهي تغني الأغنية في حفل على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي بصحبة رجل الأعمال سميح ساويرس مؤسس الجونة، والفنان آسر ياسين، والفنانة ناهد السباعي، والفنان أحمد حاتم، والفنانة سمية الخشاب والفنانين إلهام شاهين ولبلبة، وهالة صدقي الذين وقفوا يغنون وراءها ككورال بحكم صداقتهم الوطيدة بالفنانة يسرا لسنوات وملازمتها لهن في كثر من الأحداث والاحتفالات الفنية.

أغنية «3 دقات» غنتها يسرا مع الفنان «أبو» في أولى دورات مهرجان الجونة السينمائي الدولي وحققت نجاحا وانتشارا كبيرا.

يسرا و آسر ياسين

وتجاوزت 700 مليون مشاهدة عبر «يويتوب» منذ طرحها «أبو» على قناته الرسمية في 2017،وصورت الأغنية ككليب، وقتها، وشارك بالظهور فيه عدد من الفنانين منهم شيرين رضا والسيناريست تامر حبيب وأحمد داش وأحمد مالك وجملة عوض، وكانت «الصدفة» هي عنوان الحالة التي خرجت منها هذه الأغنية، بحسب صناعها ،والتي سبق وأن قال عنها مؤلفها، السيناريست تامر حبيب: «هذه هي المرة الأولى التي أكتب فيها أغاني، وكنت في جلسة دردشة مع أبو، وقال لي إنه لديه لحن لكن لا توجد كلمات له، وفي اليوم التالي، كنا على موعد في منزل الفنانة منة شلبي، وسمعت اللحن وأعجبت به جدًا، وبدأنا في كتابة الكلمات، وانتهينا في 3 ساعات فقط».

بينما قالت يسرا عن الأغنية في تصريحات سابقة :«غنيت قبل كده، لكن عمري ما غنيت بالإحساس ده»، موضحة أنها أُعجبت بالموسيقى وكلمات الأغنية: «أول ما سمعت الأغنية طلبت من أبونغنيها على طول».

وفي 2018 قدمت أغنية «العالم جونة» لكنها لم تحقق النجاح المدوي لـ«3 دقات» رغم مشاركة فريق كبير من الفنانين فيها، منهم يسرا وانضم لها إنعام سالوسة وشيكو وهشام ماجد، وآسر ياسين ومحمد ممدوح، ومنى زكي ودينا الشربيني وأحمد مالك وجميلة عوض، والتي تناولت العلاقة بين مهرجان الجونة وزيارة المدينة الساحلية الساحرة وحب السينما ومشاهدة الافلام، من خلال غناء ورقصات الفنانين المشاركين فيها، وتم تقديمها على أجواء أغنية «خدنا إجازة» الشهيرة للفنانة سعاد حسني وثلاثي أضواء المسرح.

وفي عام 2019 قدم «طيارة» أغنية «سقفة» للاحتفاء بالمهرجان، وغناها أحمد الروبي، لتحمل لقطات من فعاليات وابرز لقطات المهرجان على مدى دوراته الثلاث.

وفي العام الماضي قدم الفنان اللبناني رامي عياش كليب «دقي يامزيكا» والتي غناها في حفل افتتاح المهرجان بدورته الرابعة، وكانت الجملة الرئيسية للأغنية «خدينا للسيما ونسينا ..خلينا نتوه كدة جواكي»، وشارك بالظهور في الكليب ليلى علوي وأمينة خليل ومحمد فراج وغيرهم، ودارت في فكرةإصلاح الافلام وسحر السينما لما أحدثه كورونا في العالم، وشارك بالظهور فيها أيضا رجل الأعمال سميح ساويرس.