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حالة الطقس اليوم وغدًا .. انقلاب درجات الحرارة وتوقعات أمطار

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حالة الطقس اليوم وغدًا .. انقلاب درجات الحرارة وتوقعات أمطار حالة الطقس اليوم وغدًا .. انقلاب درجات الحرارة وتوقعات أمطار

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وتبدأ درجات الحرارة غدًا في الإنقلاب فى اتجاه الانخفاض خلال الأيام القادمة حتى حالة الطقس المتوقعة الخميس المقبل.

ويعبر البلاد خلال حالة الطقس اليوم غطاء من السحب المدارية بداية من الجنوب الغربي وحتي الشمال الشرقي وربما يتساقط منه أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من الجمهورية.

تتوقع الأرصاد الجوية أن تستمر حالة الطقس مرتفعة الحرارة اليوم السبت، لتكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد مائلة للحرارة على السواحل الشمالية حارة على القاهرة.

ويتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر خلال طقس اليوم معتدلة، بينما يكون البحر المتوسط من مضطرب إلي معتدل.

وتظل الرياح نشطة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون درجة الحرارة فى القاهرة العظمي خلال طقس اليوم 34 درجة، و21 درجة للصغري.

وتكون درجة الحرارة المتوقعة فى الإسكندرية 29 درجة للعظمي، و20 درجة للصغري.

ويتوقع درجات الحرارة فى أسوان العظمي 42 درجة وهي أعلي درجة حرارة فى اليوم، أما الصغري فتكون 26 درجة.

وتستعرض المصري اليوم جدول الأرصاد عن توقعات حالة الطقس في مصر اليوم السبت 16-10-2021 وتفاصيل درجات الحرارة المتوقعة فى المدن المصرية.

توقعات حالة الطقس غدًا الأحد 17-10-2021

تبدأ درجات الحرارة فى مصر فى الانخفاض التدريجي اعتبارًا من غدٍ الأحد.

ويتراوح الانخفاض فى درجات الحرارة من 2: 3 درجة فى السواحل الشمالية.

ويكون الانخفاض فى الحرارة من 4 : 6 درجات على القاهرة الكبري والوجه البحري.

ويتراوح الانخفاض فى درجات الحرارة بين 2 :: 6 درجات على جنوب البلاد.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة يوم الأحد على أقصي السواخل الغربية.

وتستمر الشبورة المائية فى التكونصباحًا على الطرق المتجهة من وإلي القاهرة ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتكون هناك فرصة للأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية يوم الإثنين.

ويعرض التقرير التالي الإنخفاض الكبير فى درجات الحرارة خلال الأيام القادمة وحتى يوم الخميس المقبل عن درجات الحرارة السائدة اليوم.

المصرى اليوم

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