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«شعراوي»: نقترب من تشغيل ٣٣٣ مجمع حكومي مميكن بقرى «حياة كريمة»
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 09:54 صباحاً
مياه المنيا تنفذ حملة توعية بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 09:54 صباحاً
الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم "داعشي" في إقليم ستافروبول
-
الجمعة 22 أكتوبر 2021 09:41 صباحاً
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يصل إلى سوتشي للقاء الرئيس بوتين
-
الجمعة 22 أكتوبر 2021 09:41 صباحاً
رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية يزور «الإسكندرية» لتعزيز التعاون المشترك (صور)
-
الجمعة 22 أكتوبر 2021 09:40 صباحاً
أحمد دياب فى ندوة اليوم السابع العالم كله شغال على الكرة صناعة ولازم الأندية تنشئ شركات مساهمة
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 09:17 صباحاً
إيران تجري منـاورات جوية عبر البلاد وتكشف عن صواريخ "أرض-جو" موجهة
-
الجمعة 22 أكتوبر 2021 09:13 صباحاً
إيران تمنح جائزة علمية لفيزيائيين مقيمين في الولايات المتحدة
-
الجمعة 22 أكتوبر 2021 09:13 صباحاً
موسكو تعارض تجدد الأعمال القتالية في سوريا
-
الجمعة 22 أكتوبر 2021 09:13 صباحاً
بوتين: هيمنة الغرب تتراجع أمام تعدد الأقطاب
-
الجمعة 22 أكتوبر 2021 09:13 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
لأول مرة.. منح نجوم "ميشلان" لمطاعم روسية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 16 أكتوبر 2021 09:13 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 09:41 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 22 أكتوبر 2021 09:41 صباحاً
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 09:13 صباحاً
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 09:13 صباحاً
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