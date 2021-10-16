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نجلاء بدر عن فستان الجونة : «مكانش عريان .. وزعلانة إني بقيت تريند بالشكل ده» ()

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نجلاء بدر عن فستان الجونة : «مكانش عريان .. وزعلانة إني بقيت تريند بالشكل ده» (فيديو) نجلاء بدر عن فستان الجونة : «مكانش عريان .. وزعلانة إني بقيت تريند بالشكل ده» ()

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أبدت الفنانة نجلاء بدر حزنها لتصدرها تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بفستان جرئ خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وقالت خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc »، ؟أول مرة يحصلي حاجة زي كدة في حياتي، أنا فعلا مخضوضة وبدأت أقلق هو أنا كان شكلي للدرجة دي مش حلو؟«.

وتابعت: «مصممة الفستان عالمية ومعروفة وبتطلع فساتين كتير، ولما جينا نختار فستان الافتتاح، مفكرناش بمنطق أنه الأعرى، أو الأكثر عريا، اخترت الأحلى،

والحقيقة الفستان في الكاميرات مختلف تماما، وتصميم العين بفكرة تطور لعين حورس، هي قالت كدة، وحضرت كل زملائي قالولي انتي لابسة «قطعة فنية»، وقالولي الصور باين كأنك مش لابسة، الناس فاكرة إين لازقة المثلث، القماشة سينيه مبانتش في الصور «

وتساءلت: «هل أنا واحدة بتعمل تريند، أنا بعيدة عن ده، هل مواصفات، منطقة البطن نصها باينة، والصدر مش باين ، والبطن ده موجود في اغلب الفساتين في الجونة ،هو موقف أكبر مني، وكنت متوترة، أنا أبسط من كدة وأبعد من كدة، أنا مش واحدة بتاعة استعراض،ولا أحب أكون في ملطش مع الجمهور، لإني بشتغل للجمهور».

أنا زعلانة، الفن أذواق، ممكن يعجبك، وممكن ميعجبكش، من قبل الحريقة ناس شمتانين، أنا مخضوضة، أنا عملت إيه، مش فاهمة فيه إيه«.

وحول رد الفعل عن الفستان: «جه عندي اللحظات دي إني فكرت في رد الفعل، بس ناس كتير حواليا قالولي تمام مفيش حاجة، حد كبير مثلا موجود في المجال قالي أنا مخدتش«.

وواصلت: «افتتاح المهرجان بيخاطب العالم، وكل الفساتين في العالم كدة، وحتى المحجبات بيلبسوا باديهات تحت الهدوم، عشان يعرفوا يلبسوا التصميمات الجديدة، ومصممة الأزياء عندها حق إنها عايزة تبرز فستان معين».

وأضافت: «أنا مش بتاعة الكلام ده ..أنا مش هكمل المهرجان،فكرت فعلا إني أروح، فوجئت وفكرت هل دي حملة مثلا، أنا مش نازلة المهرجان عشان ألفت النظر، وفكرت لو أنا كدة، كنت قطعت الكتف التاني بقى!، وزعلت، كان نفسي تقييمي فني مش بفستان «، واختتمت مازحة عن مصير الفستان: «هرجعه لفريدة تمراز مصممة الفستان، وهي مصممة عالمية بتلبس داخل وخارج مصر، وبالمناسبة الريد كاربت هي فاشون شو، ومتخصيين ملابس وماكياج وشعر ومصميين كتير بيعرضوا شغلهم خلال الريد كاربت».

يذكر أن الفنانة نجلاء بدر تعرضت لانتقادات حادة منذ ظهورها بفستان مكشوف في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي الخميس الماضي.

المصرى اليوم

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