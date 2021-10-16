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حكم نهائي وراء استبعاد كريم حمدي من الفروسية (مستند)

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حكم نهائي وراء استبعاد كريم حمدي من الفروسية (مستند) حكم نهائي وراء استبعاد كريم حمدي من الفروسية (مستند)

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انحصرت المنافسة على رئاسة اتحاد الفروسية بين رئيس المجلس الحالي المهندس هشام حطب، والدكتور محمد عبد العزيز، بعد قرار استبعاد كريم حمدي الذي تقدم من قبل لشغل المنصب ذاته.

جاء في قرار الاستبعاد، فقدان المرشح السابق لشرط حسن السمعة، وهو من أهم شروط ومتطلبات الترشح وفقا للقانون، وذلك بسبب حكم مستأنف نهائي صادر بشأنه ويتعلق بالتهرب الجمركي، وفند قرار الاستبعاد وقوع المرشح السابق داخل دائرة انتفاء الشرط، وبالتالي عدم تمتعه بصلاحيات وشروط ومتطلبات الترشح لشغل المنصب أو غيره من المناصب الرياضية المختلفة، كما ترك القرار المهلة المناسبة والمكفولة من القانون للمتضرر للطعن، ومواجهة ما جاء في قرار الاستبعاد، إلا أنه لم يأت بجديد يذكر في هذا الشأن.

المصرى اليوم

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