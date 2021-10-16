مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ تشارك في البرنامج التدريبي كلاسيك كنترول

بحضور المهندس شعبان محمد ابراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ والعضو المنتدب، تم الانتهاء من البرنامج التدريبي كلاسيك كنترول والمنفذ online أونلاين لجميع الشركات التابعة والشقيقة بالخطه الاقليمية بمركز تدريب الشركة بكفرالشيخ خلال الفتره من ١٠/١٠/٢٠٢١حتى ١٤/١٠/٢٠٢١، وذلك تحت اشراف الاداره العامه للتدريب بالشركة القابضة برئاسة وفاء يوسف، مدير عام التدريب وياسر حسنى، مدير ادارة دعم مراكز التدريب وحسين نور الدين، مسؤول التدريب بالشركة القابضة ومشاركه من جميع العاملين بالشركات التابعة والشقيقة وشركة مياه كفر الشيخ التي شاركت في هذا البرنامج لعدد ٣٠متدرب، وقام بالقاء المحاضره المهندس عبدالله صلاح الصديق مدرب البرنامج، واشرف على برنامج التدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ المحاسب عصام بدر وكيل الوزارة رئيس قطاع التدريب بالشركة.