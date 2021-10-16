أخبار عاجلة

«شعراوي»: نقترب من تشغيل ٣٣٣ مجمع حكومي مميكن بقرى «حياة كريمة» -
مياه المنيا تنفذ حملة توعية بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع -
الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم "داعشي" في إقليم ستافروبول -
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يصل إلى سوتشي للقاء الرئيس بوتين -
رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية يزور «الإسكندرية» لتعزيز التعاون المشترك (صور) -
أحمد دياب فى ندوة اليوم السابع العالم كله شغال على الكرة صناعة ولازم الأندية تنشئ شركات مساهمة -
إيران تجري منـاورات جوية عبر البلاد وتكشف عن صواريخ "أرض-جو" موجهة -
إيران تمنح جائزة علمية لفيزيائيين مقيمين في الولايات المتحدة -
موسكو تعارض تجدد الأعمال القتالية في سوريا -
بوتين: هيمنة الغرب تتراجع أمام تعدد الأقطاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ تشارك في البرنامج التدريبي كلاسيك كنترول

Print
مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ تشارك في البرنامج التدريبي كلاسيك كنترول مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ تشارك في البرنامج التدريبي كلاسيك كنترول
بحضور المهندس شعبان محمد ابراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ والعضو المنتدب، تم الانتهاء من البرنامج التدريبي كلاسيك كنترول والمنفذ online أونلاين لجميع الشركات التابعة والشقيقة بالخطه الاقليمية بمركز تدريب الشركة بكفرالشيخ خلال الفتره من ١٠/١٠/٢٠٢١حتى ١٤/١٠/٢٠٢١، وذلك تحت اشراف الاداره العامه للتدريب بالشركة القابضة برئاسة وفاء يوسف، مدير عام التدريب وياسر حسنى، مدير ادارة دعم مراكز التدريب وحسين نور الدين، مسؤول التدريب بالشركة القابضة ومشاركه من جميع العاملين بالشركات التابعة والشقيقة وشركة مياه كفر الشيخ التي شاركت في هذا البرنامج لعدد ٣٠متدرب، وقام بالقاء المحاضره المهندس عبدالله صلاح الصديق مدرب البرنامج، واشرف على برنامج التدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ المحاسب عصام بدر وكيل الوزارة رئيس قطاع التدريب بالشركة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«شعراوي»: نقترب من تشغيل ٣٣٣ مجمع حكومي مميكن بقرى «حياة كريمة»

«شعراوي»: نقترب من تشغيل ٣٣٣ مجمع حكومي مميكن بقرى «حياة كريمة»

مياه المنيا تنفذ حملة توعية بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع

مياه المنيا تنفذ حملة توعية بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع

رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية يزور «الإسكندرية» لتعزيز التعاون المشترك (صور)

رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية يزور «الإسكندرية» لتعزيز التعاون المشترك (صور)

وزير الزراعة الأسبق يفوز بجائزة «سواميناثان» العالمية في الزراعة بالهند

وزير الزراعة الأسبق يفوز بجائزة «سواميناثان» العالمية في الزراعة بالهند