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أبو خليفة والشهداء يجهزان الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

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أبو خليفة والشهداء يجهزان الإسماعيلي لمواجهة الأهلي أبو خليفة والشهداء يجهزان الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

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اتفق الجهاز الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة أحمد صالح، على تنظيم مباراتين وديتين أمام أبو خليفة والشهداء يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

ويأتي ذلك في اطار استعدادات الفريق لخوض مباراة الأهلي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق خلال معسكره السكندرى المنقضى مؤخرا قبل استئناف الدورى سلسلة من الوديات، وكان أخرها أمام نادي سموحة، وانتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق.

واستأنف فريق الإسماعيلي تدريباته الجماعية أمس الجمعة، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين لمدة 48 ساعة، وغاب عن التدريبات طلعت يوسف، المدير الفني لمعاناته من الاصابة بفيروس كورونا.

المصرى اليوم

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