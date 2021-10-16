بمشاركة نجوم هوليوود .. سيف عريبي يطلق برومو «باشا» من الجونة كأول فيلم عالمي يإنتاج عربي (صور)

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

في مفاجأة من العيار الثقيل يخوض المنتج العربي العالمي سيف عريبي، تجربة سينمائية ضخمة من خلال فيلم «باشا» الذي يعد أول عمل عالمي من إنتاج عربي لشركتة «مقام» وبمشاركة عدد من نجوم «هوليوود» على رأسهم ميخائيل جوريفوي ويتصدر البطولة فنان مصري شهير لم يتم الكشف عنه حتى الآن .

وكشفت عريبي خلال تواجد بمهرجان الجونة السينمائي عن البرومو الأول لفيلم «باشا» عبر صفحته على حسابه على إنستجرام وصفحة الفيس بوك معلقا بجملة: «قدرك أن تكون باشا.. لن تستطيع أن تغير ذلك ولن تستطيع أن تهرب منه».. باشا قريبا.

وأشاد عدد من صناع السينما العالميين ممن كانو برفقة عريبي في الجونة بدقة واحترافيه العمل وتنفيذه، بالاضافة إلى حداثة فكرته التي من المتوقع أن تحدث تأثيرا قويا في إنتاجات الشرق الأوسط السينمائية التي ترقى للعالمية.

ويظهر البرومو بشكل تشويقي مبهر لمشاهد تخطف الأنظار تم تصويرها واخراجها بتقنيات ومواصفات السينما العالمية وهو ما يعد نقله وإضافة غير مسبقة للسينما العربية والمصرية .

تم تصوير معظم مشاهد «باشا» في ثلاثة دول هي مصر وروسيا والمجر بانتاح ضخم غير مسبق في الشرق الأوسط وهو ما يفسر سبب تغيب المنتج سيف عريبي عن مجال السينما لقرابة العامين حيت استغرق الإعداد للعمل الجديد العديد من الدراسات والحصول على الموافقات الأمنية للتصوير في هذه الدول بالإضافة إلى جلسات العمل للخروج بعمل متكامل يبرز قدرة السينما العربية في المافسة بقوة عالميا.

«باشا» يشارك في بطولته فنانا من كل بلد عربي وهو تأليف محمود حمدان وفضل توشنا ومن إخراج جمال السروى ومن المقرر الكشف عن تفاصيل العمل والفنان المصري الشهير المشارك به من خلال مؤتمرا صحفيا يتم الإعداد له خلال الأيام القليلة القادمة.

وتعد مشاركة النجم العالمى ميخائيل جوريفوي إضافة مميزة له حيث شارك في العديد من الأعمال التي تعد علامات في السينما الأمريكية منها “جسر الجواسيس “ من إخراج ستيفين سبيلبرج وفيلم “تخطى التتبع” من بطولة النجم العالمى جاكى شان.

جدير بالذكر أن آخر أعمال المنتج سيف عريبي هو فيلم «١٢٢»، ومن قبله فيلمي «الهرم الرابع» و«القرد بيتكلم».