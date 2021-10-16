فيس بوك تجري أبحاثا حول أنظمة الذكاء الاصطناعي التي ترى وتسمع وتتذكر كل ما يفعله المستخدم

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تجري منصة فيسبوك، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، أبحاثا في مجال أنظمة الذكاء الاصطناعي التي ترى وتسمع وتتذكر كل ما يقوم به مستخدم المنصة.

وذكر موقع (ذا فيرج) التقني أن أدوات الذكاء الاصطناعي التي تجري المنصة أبحاثها عليها يمكن أن تظهر يومًا ما في نظارات الواقع المعزز على فيس بوك.

ووفقا لذا فيرج يتضمن مشروع بحثي جديد بقيادة فريق الذكاء الاصطناعي في فيس بوك نطاق طموحات الشركة وتتمثل في تحليل حياة الأشخاص باستمرار باستخدام الفيديو؛ بالإضافة إلى تسجيل ما يرونه ويفعلونه ويسمعونه لمساعدتهم في المهام اليومية.

حدد باحثو Facebook سلسلة من المهارات التي يريدون من هذه الأنظمة تطويرها، بما في ذلك «الذاكرة العرضية» و«التخطيط السمعي البصري».