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عامر حسين: لائحة الدوري قوية .. ووضعت بندًا ضد العنصرية

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عامر حسين: لائحة الدوري قوية .. ووضعت بندًا ضد العنصرية عامر حسين: لائحة الدوري قوية .. ووضعت بندًا ضد العنصرية

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أكد عامر حسين عضو رابطة الأندية المحترفة، أن هناك عقوبات قوية ستوقع على الأندية حال الخروج عن النص.

وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية إن اللائحة الحالية أقوى من أي لائحة أخرى، المهم أن يتم تنفيذها، الغرامات كبيرة جدا منها اللعب بدون جماهير واللعب خارج الملعب، مثلها مثل اللوائح الموجودة في العالم.

وأوضح: «تم اضافة في اللائحة بند خاص بالعنصرية»، موضحًا: «حكم المباراة والمراقب سوف يتخذا ثلاث خطوات في حالة العنصرية، الخطوة الأولى أن يتم إيقاف المباراة، اذا استمر الجمهور في العنصرية، يدخل الحكم ولاعبي الفريقان إلى غرفة خلع الملابس وينتظر 15 دقيقة، بعد ذلك اذا عاد للمباراة واستمر الجمهور في العنصرية يلغي المباراة ويكتب تقريره».

وأشار إلى أن أحمد دياب رئيس الرابطة على وعد من وزارة الداخلية بزيادة عدد الجماهير في الملاعب خلال مباريات الموسم المقبل، حال التزام الجماهير في البداية وعدم اثارتهم لأي مشاكل.

كان دياب، أعلن في الأيام الماضية، عن عودة الجماهير للمدرجات بحضور ألف مشجع لكل فريق.

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