تشكيل المصري أمام بطل أوغندا في الكونفيدرالية

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يواجه الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي ظهر اليوم السبت في العاصمة الأوغندية كمبالا، نظيره سلطات الموارد، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وغادرت بعثة النادي المصرى مطار القاهرة، مساء الثلاثاء، في طريقها لأوغندا لملاقاة سلطات الموارد الأوغندى بالبطولة الكونفيدرالية، حيث اتجهت البعثة للعاصمة القطرية الدوحة لقضاء بعض الوقت على سبيل الترانزيت، قبل التوجه إلى مطار عنتيبى بأوغندا.

وتقام المباراة بين فريق المصري وسلطات الموارد بطل أوغندا على استاد سانت مارى كيتندى بمدينة كمبالا.

وتنطلق المباراة بين المصري وبطل أوغندا عند الساعة الثانية عصراً بتوقيت القاهرة الموافق الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يدفع التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي أمام فريق سلطات الموارد تشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: أحمد مسعود.

في خط الدفاع: كريم العراقي وإسلام صلاح وعمرو موسى وأحمد شديد قناوي.

في خط الوسط: فريد شوقي وإيزي إيمكا وإسلام عطية.

في خط الهجوم: اوستين اموتو ومحمد عنتر ومحمد جريندو.