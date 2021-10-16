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مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بطريق الصعيد الشرقي بالمنيا

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مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بطريق الصعيد الشرقي بالمنيا مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بطريق الصعيد الشرقي بالمنيا

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لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 6 آخرين في حادث تصادم بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد أمام مركز ملوي بالمنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارة رقم 174 مكروباص تكريم الإنسان، بآخري رقم 4253 د م ونقل، بمقطورة 4719 د ج ر، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد، أمام مدخل مركز ملوي. نتيجة التخطي الخاطئ .

تسبب الحادث في مصرع سعيد زيدان حسن، 61 سنة، بالمعاش، مقيم المعادي، بالقاهرة. وإصابة 6 آخرين وهم محمد حسن محمد، 32 سنة، مندوب مبيعات، ورائد حسن دنقل، لا يعمل، وفايز إبراهيم حسن، 53 سنة، لا يعمل، واحمد سعيد زيدان، 23 سنه، طالب، مقيمون المعادي، بالقاهرة، وعمر جمال عبدالحكيم، 41 سنة، لا يعمل، وشقيقة مؤمن، 35 سنة، لا يعمل، مقيمان أبوتيج، بأسيوط .

تم نقل المصابين إلى مستشفي ملوي العام، لتلقي العلاج، وجثة المتوفي إلى، مشرحة مستشفي ملوي العام، تحت تصرف النيابة العامة.

حادث مروري في المنيا - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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