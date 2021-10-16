تقارير صحفية: إيدين هازارد إلى ليفربول ومحمد صلاح لريال مدريد الموسم القادم

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كشفت صحيفة «espn» البريطانية إن ريال مدريد الإسباني يتابع وضعية النجم المصري محمد صلاح في ليفربول، في حالة فشل الريدز في الاتفاق معه على تجديد تعاقده.

يأتي ذلك في ظل عدم توصل صلاح صاحب الـ 29 عامًا لاتفاق مع إدارة الريدز، بشأن تجديد تعاقده لعدة سنوات والإبقاء عليه داخل ملعب أنفيلد.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، إن ريال مدريد يفكر في عقد صفقة تبادلية مع ليفربول بمنحهم النجم البلجيكي إيدين هازارد، والذي لم يوفق في تجربته مع النادي الإسباني إضافة إلى مبلغ مالي لإقناعهم بإتمام الصفقة.

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وأكدت الصحيفة إن الاتفاق بين ليفربول ومحمد صلاح على عقد جديد قد يحصل خلاله على راتب يقدر بـ 350 ألف إسترليني لكنهم في حالة لم يحدث ذلك ولم يكن هناك اتفاق فإن ريال مدريد لن يضيع الفرصة خاصة في ظل الإعجاب الكبير لدى مسؤولي النادي الإسباني بالدولي المصري محمد صلاح والمستوى الكبير الذي يقدمه برفقة الريدز.

يذكر أن محمد صلاح وإيدين هازارد كانا قد تزاملا في تشيلسي في موسم 2014 قبل أن ينتقل صلاح إلى فيرونتينا وروما فيما بعد ثم ليفربول، لكن هازارد أكمل مشواره مع تشيلسي ليحقق الدوري ويصبح افضل لاعب في البريمرليج وينتقل بعدها إلى ريال مدريد لكنه عانى الكثير في النادي الإسباني من الإصابات والغيابات المتكررة ليضطر النادي في النهاية لبحث إمكانية التخلص منه.

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