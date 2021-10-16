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«زي النهارده» وفاة سعيد أبو بكر 16 أكتوبر 1971

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«زي النهارده» وفاة سعيد أبو بكر 16 أكتوبر 1971 «زي النهارده» وفاة سعيد أبو بكر 16 أكتوبر 1971

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في طنطا وفى 20 نوفمبر 1913 ولد سعيد محمود أبو بكر وتلقى تعليمه الابتدائى والثانوى في طنطا وحصل على البكالوريا في 1933، وكان في المدرسة الثانوية قد انضم إلى فريق التمثيل، وتزامنا مع أحد عروض الفرقة المدرسية كانت فرقة رمسيس ليوسف بك وهبى في زيارة لطنطا وشاهده الممثل مختار عثمان وهو يمثل وأعجب بموهبته وأدائه ووعده بضمه لفرقة رمسيس بعد حصوله على البكالوريا، فلما حصل عليها هبط القاهرة وضمه مختار عثمان لفرقة رمسيس ثم تركها وسافر للسويس وعمل في المجلس البلدى حتى 1936، ثم كون فرقة مسرحية من الهواة قدمت عدداً من المسرحيات وظل يحلم بالتمثيل في القاهرة فعاد إليها وانضم إلى فرقة أنصارالتمثيل ثم عمل مع فرقة فاطمة رشدى وفرقة فؤاد الجزايرلى، ومع افتتاح معهد المسرح في 1945التحق به وتخرج في 1948 وعمل مفتشاً بالمسرح المدرسى،ومع بداية الخمسينيات أخرج عدداً من المسرحيات منها «بابا عايز يتجوز» و«الناس اللى فوق»، ثم اختيرمديراً للفرقة الاستعراضية الغنائية، أما بداية مسيرته السينمائية فكانت مع المخرج محمد كريم في فيلم «يوم سعيد» سنة 1940 ثم «الوردة البيضاء» ومن أفلامه «رسالة إلى الله» و«عنتر بن شداد» و«بين السماء والأرض» و«تاكسى الغرام» و«حميدو» و«الأستاذة فاطمة» و«عنبر» و«ليلى بنت الأغنياء» وقد توفى «زي النهارده» في 16 أكتوبر 1971.

المصرى اليوم

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